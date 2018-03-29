الويزرة بوشهري: الاسبوع المقبل تبدأ مناقشة الخطة الاسكانية والبرنامج الزمني للسنة المالية القادمة

وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الكويتية ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:17 29/03/2018 حدث بتاريخ: 17:17 29/03/2018

قالت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الكويتية ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل حاليا على تنفيذ وانجاز اكثر من 25 مشروعا نوعيا مبينة ان اعمال المؤسسة تبلغ حاليا 911 مليون دينار كويتي (نحو 3 مليارات دولار امريكي).

واضافت بوشهري في تصريح للصحفيين على هامش توقيع عقد تنفيذ انجاز مشروع (شرق تيماء) مع شركة (المقاولون العرب - الكويتية) اليوم الخميس بقيمة 46 مليون دينار (نحو 151.8 مليون دولار) بمدة تنفيذ تصل الى 913 يوما ان (السكنية) استكملت اليوم جميع الأعمال المطلوبة منها بموجب الخطة الإسكانية للسنة المالية 2017/2018 وستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل مناقشة واعتماد وتنفيذ خطتها للسنة 2018/2019.

واوضحت ان توقيع عقد تنفيذ مشروع شرق تيماء المخصص للمشمولين بالقانون 2 لسنة 2015 والمخصص لمن باع بيته يؤكد التزام المؤسسة بتنفيذ القانون والقيام بدورها وفقا لخطتها الإسكانية المعتمدة وبرنامجها الزمني المقرر للسنة المالية 2017/2018.

وأوضحت ان المشاريع الجاري تنفيذها حاليا اضافة الى المشروع الذي تم توقيع عقده اليوم هي المشاريع التي يقوم المقاولون بتنفيذها كمشاريع إنشاء الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق والبنى التحتية في جنوب المطلاع والسكن العمودي والبنى التحتية في قطاعين بمدينة جابر الأحمد اضافة الى أعمال البنى التحتية والمبني العامة في مدن ومناطق جنوب وغرب عبدالله المبارك والوفرة والوفرة القائم وصباح الأحمد وأبوحليفة.

وذكرت ان المؤسسة طرحت خلال شهر مارس الجاري عددا من المناقصات لاستكمال تنفيذ مشاريعها من بينها إنشاء المساكن منخفضة التكاليف وتصميم وتنفيذ 4 محطات تحويل رئيسية لازمة لتشغيل جميع القطاعات بمدينة جنوب المطلاع السكنية.

وأفادت بأن القادم من الأيام سيشهد متابعة طرح مشروع السكن العمودي للكويتيات الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتي في مدينة جنوب صباح الأحمد موضحة أن المرحلة الأولى منه ستشهد توفير 1110 شقة اضافة إلى تصميم قطاعات من المدينة لطالبي الرعاية السكنية إلى جانب المحاور الخدمية والاستثمارية لتصبح مدينة نموذجية متكاملة.

ومن جانبها اصدرت مؤسسة الرعاية السكنية بيانا اليوم اوضحت فيه ان عقد إنجاز مشروع شرق تيماء يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت اضافة الى أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية والمباني العامة ومحطة الكهرباء على مساحة تقدر ب372945 مترا مربعا لكامل المشروع.

وأوضحت أن مشروع شرق تيماء تم تخصيصه للمواطنين المشمولين بالقانون رقم 2 لسنة 2015 الذي ألزم المؤسسة بتخصيص مسكن ملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة على ان يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.

وأكدت ان توقيعها لمناقصة مشروع شرق تيماء يؤكد التزامها بتنفيذ خطتها الإسكانية للسنة المالية الحالية 2017/2018 حيث سبق للسكنية أن تسلمت الأرض المخصصة للمشروع من بلدية الكويت نهاية 2016 في حين صدر قرار الموافقة على تخصيص الأرض من المجلس البلدي في مايو 2016 وباشرت المؤسسة فور تسلمها الأرض مرحلة التخطيط والتصميم تمهيدا لطرحها للتنفيذ واختيار الفائز من بين الشركات المتقدمة.

واشارت الى ان مساحة أرض البيت بالمشروع تبلغ 300 متر مربع والبناء 425 مترا مربعا بنفس مكونات البيت الحكومي بحيث يتكون من طابقين يحتوي الطابق الأرضي على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 دورات للمياه والطابق الأول يضم 4 غرف نوم وصالة معيشة و4 دورات للمياه.