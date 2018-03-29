الداخلية: الوزير الجراح يشكل لجنة لإعادة النظر في ترقيات الضباط

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:15 29/03/2018 حدث بتاريخ: 11:15 29/03/2018

أصدر الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الخميس الموافق 29/3/2018، قراراً وزارياً رقم 322 لسنة 2018 ينص في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة الفريق عصام سالم النهام وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، وعضوية كل من: -

1. اللواء ماجد يوسف الماجد-مدير الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية

2. العقيد خالد عبدالكريم الطريجي-مدير إدارة التخطيط والتنظيم

3. العقيد مشعل محمد التمار-مدير إدارة الفتوى والإعداد

4. العقيد مشعل محمد الخميس-مدير إدارة شؤون الضباط

وينص القرار في مادته الثانية على أن تختص اللجنة بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 303/2018 بشأن ترقيات الضباط.