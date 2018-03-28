البنك الكويت للطعام يعقد اللقاء التعريفي الثاني لحملة "نحفظها لتدوم"

جانب من الفاعلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:52 28/03/2018 حدث بتاريخ: 14:54 28/03/2018

تحت رعاية ومشاركة الديوان الاميري نظم البنك الكويتي للطعام – الصرح الخيري الأول بالمنطقة - لقاءا تعريفيا في حديقة الشهيد استعرض فيه حملته التوعوية الخيرية #نحفظها _لتدوم التي تعد الاولى من نوعها في الكويت بمشاركة مختلف شرائح المجتمع الكويتي .

ونظم بنك الكويتي للطعام لقائه التعريفي الثاني في حديقة الشهيد بحضور ممثلين من الديوان الاميري وكبار الشخصيات و القيادات بوزارات الدولة منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و وزارة التربية و التعليم ، ولاقت الفاعلية ترحيب من قبل المسؤولين و المشاركين من مؤسسات الدولة نظرا لأهميتها في نشر التوعية لدى مختلف شرائح المجتمع من طلبة و طالبات المدارس و الجامعات بالكويت .

وبهذه المناسبة اعرب نائب رئيس البنك الكويتي للطعام مشعل عبدالله الانصاري عن سعادته بنجاح اللقاء التعريفي الأول الذي عقد في فبراير الماضي و الثاني الذي عقد مؤخرا للحملة الخيرية #نحفظها _لتدوم ، وما حققته الحملة و اللقاءات التوعوية و التثقيفية التي عقدها بنك الطعام بالتعاون مع شركائه بالمؤسسات الحكومية من مردود ايجابي لدى المواطنين نظرا لما تحمله الحملة من اهمية في نشر الوعي و الثقافة المجتمعية للحفاظ على النعمة .

نجاح كبير

واشاد الانصاري بكل من ساهم في نشر الحملة التوعوية #نحفظها _لتدوم و على رأسهم الديوان الاميري متمثلا بحديقة الشهيد و المسؤولين عليه، وكذلك وجه الشكر لجميع المتخصصين في مجال التوعية الغذائية و والفريق التطوعي التابع لبنك الطعام الذي ساهم بشكل كبير في نجاح الحملة لما بذله من عمل شاق و مضني لإنجاحها .

ووجه الانصاري شكره وتقديره إلى مسؤولة قسم ادارة التوعية و التطوع في البنك الكويتي للطعام منيرة البعيجان على ما بذلته من جهود واضحه و ملموسه في انجاح هذا العمل ، و شكر كذلك إلى اخصائي التغذية على الصراف لما قدمه من عمل لإنجاح هذه الحملة التوعوية منذ انطلاقها في فبراير الماضي .

تحفيز الطلبة

من جانبها اشادت مراقبة مركز حديقة الشهيد المهندسة هيفاء المهنا بما يقوم به البنك الكويتي للطعام من حملات توعوية و تثقيفية تستهدف النهوض بالعمل الخيري بالكويت و الانساني لمختلف شرائح المجتمع .

واكدت المهنا على اهمية حملة #نحفظها _لتدوم في توعية وارشاد و تحفيز الطلبة و الطالبات بهذا الجانب الانساني لما له من فوائد عديدة تعود على المجتمع الكويتي .

وفي نفس السياق عبر محمد الخرافي مسؤول متحف الموطن في حديقة الشهيد الذي اقيمت به الفعالية عن سعادته لهذه الحملة التوعية التي تستهدف توعية الطلبة و المواطنين و المقيمين بأهمية الحفاظ على النعمة لما لها من اثر كبير على المجتمع الكويتي .

مشاريع خيرية

و يسعى بنك الطعام من خلال حملة #نحفظها _لتدوم إلى تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع وتوطيد جسور التواصل والتعاضد بين المحسنين اصحاب الايادي البيضاء وأصحاب الدخل المحدود والعمل على رفع مستوى معيشتهم من خلال برامج وحملات ومشاريع بنك الطعام المختلفة التي منها السلات الغذائية وتوفير الملابس و كساء الشتاء والدواء والأثاث وسقيا الماء.

وتستهدف الحملة نشر ثقافة المحافظة على النعمة وإعادة تدويرها بطريقة صحيحة لا تهان بها النعم، وهذا نوع من أنواع شكر النعم والمحافظة عليها، حيث قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) .

وتأتي اعمال والمشاريع الخيرية التي يقوم بها البنك الكويتي للطعام ترجمة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أمير الإنسانية في العالم ، بالارتقاء في العمل الخيري و الإنساني ، واتساقا مع الأهداف الرئيسية للبنك الكويتي للطعام أن يكون من أوائل الجهات التي تخدم الإنسانية محليا و دوليا في توفير الطعام و الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية ، وتثقيف المجتمع بأهمية حفظ النعمة ، وتحفيز كافة فئات وشرائح المجتمع على العمل التطوعي.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق ارسال رسالة نصية بالمبلغ 1 او 5 او 10 دينار على شبكة VIVA برقم 50487 و شبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الالكتروني www.kuwaitfoodbank.org .