الوزيرة بوشهري: احالة قياديين حاليين وسابقين الى هيئة مكافحة الفساد في واقعة عجز في عهد الطوابع البريدية

د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:06 27/03/2018 حدث بتاريخ: 14:06 27/03/2018

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة د. جنان بوشهري عن إحالة واقعة وجود عجز في عهدة الطوابع البريدية في أرشيف الوزارة الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لافتة الى أن الوزارة أجرت تحقيق اداري تبين على إثره وجود شبهة جريمة اعتداء على المال العام.

وقالت د. بوشهري في بيان صحفي اليوم أن بعد انتهاء الجرد السنوي في قسم أرشيف طوابع قطاع البريد تبين وجود عجز في عهدة الطوابع ومن بينها طوابع نادرة وقيمة، لافتة الى أن عهد الطوابع تعد بمثابة العهد المالية، الى جانب القيمة المعنوية التراثية للطوابع القديمة التي لا تقدر بثمن والتي توثق تاريخ الكويت في مختلف المراحل الزمنية.

وأوضحت د. بوشهري أن البلاغ المقدم الى هيئة مكافحة الفساد تضمن إحالة قياديين وموظفين حاليين وسابقين مسؤولين عن عهدة الطوابع البريدية للتحقيق معهم في الواقعة، مشددة على أن الوزارة لن تتوانى عن إحالة أي قيادي أو موظف الى جهات التحقيق وذلك للحفاظ على المال العام واسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسببين.

وأكدت د. بوشهري على أن مواجهة الفساد وأسبابه أولوية حكومية، وفي ظل توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمواجهة مظاهر الفساد والحفاظ على خزينة الدولة ومحاسبة كل من يتسبب في المساس بالأموال العامة، لافتة الى أن الوزارة ماضية في محاسبة كل من يتسبب في التجاوز على القوانين مهما كان منصبه.