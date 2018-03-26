الرئيس المبارك: الأعمال الاجرامية للميليشيات الحوثية تمثل تهديد صارخ للأمن القومي

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يترأس الجلسة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:33 26/03/2018 حدث بتاريخ: 16:35 26/03/2018

عبر سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت في مستهل اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين عن عميق الارتياح لنجاح قوات الدفاع الجوي السعودي في التصدي لسلسلة الهجمات الصاروخية التي دأبت المليشيات الحوثية على إطلاقها على المملكة العربية السعودية الشقيقة مستهدفة المدن والمواقع الآهلة بالسكان الأبرياء والتي كان آخرها مساء أمس الاحد.

وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي اليوم الاثنين التأكيد على إدانة دولة الكويت الشديدة ورفضها القاطع لهذه الأعمال الإجرامية بما تمثله من تهديد صارخ للأمن الإقليمي والدولي تجرمها القوانين والقرارات والمواثيق الدولية وبما تعكسه من تعنت جماعة الحوثيين وإصرارها على تقويض وإجهاض كل فرص ومساعي السلام وإرادة المجتمع الدولي لوضع حد للصراع القائم في اليمن الشقيق وتصاعد آثاره المأساوية بما يدعو المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن إلى التحرك الفوري الجاد لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الدنيئة واستهداف ترويع الآمنين.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء كامل الثقة في عزم المملكة العربية السعودية الأكيد وقدرتها على مواجهة قوى الشر والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها مجددا التأكيد على وقوف دولة الكويت وتضامنها التام مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنها واستقرارها وذلك تجسيدا للروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين قيادة وشعبا سائلا المولى القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة ويقيها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحكيمة.