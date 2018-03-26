"التجارة" تدعو أصحاب المركبات المتنقلة للترخيص قبل نهاية سبتمبر وتعديل اوضاعهم

وزارة التجارة والصناعة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:27 26/03/2018 حدث بتاريخ: 11:32 26/03/2018

دعت وزارة التجارة والصناعة، أصحاب المركبات المتنقلة، الذين يزاولون النشاطات التي حددها القرار الوزاري 693 لسنة 2017، إلى مراجعة الوزارة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط المحددة في هذا الشأن.

وقال وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص أحمد الفارس، إن الوزارة بدأت باستقبال الراغبين باستخراج تراخيص المركبات التجارية المتنقلة، في 11 مارس الماضي، وهو التاريخ الذي نشر فيه إعلان الدعوة.

وأضاف ان القرار الوزاري حدد مهلة ستة شهور من ذلك التاريخ لأصحاب المركبات التجارية الذين كانوا يعملون بها قبل صدور القرار، لتوفيق أوضاعهم واستصدار التراخيص اللازمة قبل نهاية سبتمبر المقبل.

وأوضح الفارس انه بعد انتهاء المهلة المحددة بالقرار فإن أي مركبة تعمل من دون ترخيص تعتبر مخالفة، وتطبق عليها الإجراءات القانونية، من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية، مبينا ان الوزارة ستطلق حملة تفتيشية عقب انتهاء المهلة، وموظفوها لديهم صفة الضبطية القضائية، ما يعني تطبيق القانون على كل مخالف.

وأكد أن قرار فتح تراخيص المركبات التجارية جاء لفتح انشطة ومجالات بأقل التكاليف لتندرج ضمن منظومة اجراءات تأسيس وترخيص وزارة التجارة بهدف تلبية متطلبات ورغبات المواطنين لهذه النوعية من المشاريع. مشيرا إلى أن الترخيص قائم لـ 19 نشاطا حاليا.

وذكر ان الكويت تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتولي لها اهتماما كبيرا للمساهمة في تحفيز الشباب لعدم دفع ايجارات مرتفعة في المحلات التجارية.

وأعرب عن أمله بأن يوفق أصحاب المركبات التجارية أوضاعهم ضمن المهلة القانونية المحددة تلافيا لأي مخالفة، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لاستقبالهم لمباشرة إجراءات الترخيص وإنهائها بسهولة ويسر وفق الاشتراطات المحددة، في مركز المنصورية بمحافظة العاصمة خلال الفترة الصباحية.