أمير البلاد: الكويت تستنكر وتدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها السعودية

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:36 26/03/2018 حدث بتاريخ: 10:37 26/03/2018

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قامت بفضل الله تعالى قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضهم.

مشيرا سموه رعاه الله الى ان هذا العمل الاجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية ومؤكدا تعاطف دولة الكويت مع البلد الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه سائلا سموه المولى تعالى ان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه ويديم عليها نعمة الامن والامان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.