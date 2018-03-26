جمعية إنجاز الكويتية: بعثات دراسية لطلاب الكويت في أبرز الجامعات الأمريكية

جانب من الفاعلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:12 26/03/2018 حدث بتاريخ: 10:13 26/03/2018

أعلنت جمعية إنجاز الكويتية عن منحها بعثات دراسية لأعضاء فريق شركة "اغريفاج"، وهي شركة تعمل على إعادة تدوير فضلات الطعام وتحويلها الى سماد طبيعي وتربة غنية حازت على لقب "أفضل شركة طلابية للعام" على مستوى المنطقة. تمت البعثة، التي تبلغ قيمتها 25,000 دولار أمريكي، بالتعاون مع شركة شورلايت التعليمية، وسيتمكن من خلالها ثمانية من فريق شركة "اغريفاج" من الدراسة في واحدة من ثلاث جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

منذ تأسيسها، كرست جمعية إنجاز الكويتية جهودها في سبيل إحداث فرق حقيقي وملموس في حياة الشباب والعمل على الاستثمار في طاقاتهم ومواهبهم والمساهمة في بناء مستقبلهم، من خلال إقامة دورات تدريبية ومسابقات تشجيعية تعزز ما لديهم من مفاهيم حول ريادة الاعمال والمعرفة المالية.

وتعليقاً على البعثة المقدمة للطلاب، صرحت ليلى المطيري، الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية قائلةً: "نحن سعداء بمنح فريق شركة "أغريفاج"، التي نؤمن أن لديها مستقبل واعد، بعثات دراسية تمكنهم من متابعة مسيرتهم العلمية ليصبحوا روّاد أعمال ناجحين."

وأضافت المطيري: "نشعر بالفخر والاعتزاز بأداء شركة " أغريفاج" بشكل خاص وبشبابنا بشكل عام لما يبذلونه من جهد في سبيل إنشاء مشاريع مستقبلية هادفة. في إنجاز، نضع على عاتقنا مسؤولية النهوض بقدرات الشباب من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة تجعل منهم روّاد أعمال كل في مجاله. وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى شركة شورلايت التعليمية على تعاونهم معنا في سبيل إتمام هذه البعثات وإلى جميع شركائنا الكرام من الجهات الداعمة والراعية للجمعية بصفة عامة، على مساهمتهم الكريمة في إنجاح برامج إنجاز التعليمية بهدف إلهام وتعليم الاجيال القادمة."

تواصل جمعية إنجاز الكويتية تقديم أحدث البرامج التعليمية لطلبة الكويت، بهدف المساهمة في بناء مستقبل أفضل لهم وغد أكثر ازدهاراً لوطننا الحبيب.