بنك الائتمان: دراسة طلبات العملاء آليا دون الحاجة الى الملفات الورقية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:11 24/03/2018 حدث بتاريخ: 14:11 24/03/2018

دشّن بنك الائتمان الكويتي عمليات دراسة طلبات العملاء آليا واصدار القرارات في شأنها من خلال برنامج ذكي، دون حاجة الى طلب الملفات الورقية حيث تمت ارشفتها على النظام.

وأوضحت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي أن فرع البنك بمحافظة الفروانية أنجز أول معاملة لمنح قرض عقاري بنظام الملف الالكتروني ومن خلال الدراسة الآلية واصدار القرار بشأنه آليا، مؤكدة أن هذا التطور من شأنه تقليص الدورة المستندية بشكل كبير.

وقالت: إن صاحب المعاملة من المخصص لهم قسائم سكنية بمنطقة غرب عبد الله المبارك، مشيرة إلى أن نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح مضف المضف تسلم نسخة من المعاملة من مدير الفرع عادل الحريتي بحضور نائب المدير العام للائتمان عبير بوطيبان ونائب المدير العام للتخطيط مبارك الرشيدي للاطلاع عليها.

واضافت إن هذه الخطوة تعد استكمالا لاستراتيجية البنك الطموحة التي وضعت قبل سنوات وتقضي بتحول البنك التعاملات الكترونيا وبشكل كامل، وهي الاستراتيجية التي بدأت بتوقيع بروتوكولات للربط مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بعمل البنك لتسهيل تدفق بيانات العملاء بسلاسة وانسيابية، ثم مرحلة الربط الالكتروني مع البنوك والمصارف الخاصة، بحيث بات بإمكان المواطن انجاز معاملته من دون حاجة إلى مراجعة البنك.

يُذكر أن البنك كان قد أطلق في يناير2015 خدمة القرض الاجتماعي الكترونيا على البوابة الرسمية لدولة الكويت ومشروع التراسل الالكتروني بين الجهات الحكومية ، كما كان من أوائل الجهات الحكومية التي طبقت القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن "التوقيع الالكتروني"، حيث بات بالإمكان التحقق من هوية المواطن المتقدم بطلب القرض عبر الانترنت، ومع حلول (2016) أطلقت خدمة التقدم للحصول على القرض الاسكاني الكترونيا.