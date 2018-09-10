الوزيرة الصبيح: رئيس الوزراء حريص على دعم الحكومة للقطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في "كويت 2035"

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:44 22/03/2018 حدث بتاريخ: 13:59 10/09/2018

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اهتمام سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والحكومة بدعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035.

وقالت الوزيرة الصبيح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن افتتاح المرحلة الرابعة من مجمع الأفنيوز اليوم الخميس برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء وضع هذا المجمع على قائمة أكبر المجمعات في المنطقة والعالم.

وأضافت أن الافتتاح سيكون له أثر إيجابي في دعم السياحة العائلية في الكويت الذي بدأ ينمو بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الأخيرة لافتة إلى أن عدد السياح الخليجيين في الكويت ارتفع من ثلاثة ملايين سائح عام 2015 إلى خمسة ملايين العام الماضي.

وشددت على اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء بتنويع قاعدة الاقتصاد المحلي انطلاقا من توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.

وأضافت أن ذلك من شأنه مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ومتغيراتها وبناء دعائم أساسية لبيئة محلية تحقق الكثير من الركائز الأساسية لخطة التنمية ومنها الاقتصاد المتنوع المستدام ورأس المال البشري الإبداعي والبنية التحتية المتطورة.

وأشارت إلى أن هذا الافتتاح يستكمل إنجاز أحد أهم المشاريع الضخمة ويؤكد أن دولة الكويت ماضية في تحقيق (رؤية 2035) عبر تشجيع ودعم القطاع الخاص ليتسنى له المشاركة بإيجابية في دفع عجلة التنمية في البلاد بل وقيادة التنمية سعيا وراء تحقيق العديد من أهداف الخطة.