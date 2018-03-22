الرئيس المبارك: نعتز بما يقوم به القطاع الخاص من مشاريع كبيرة تصب في خدمة الاقتصاد الوطني

افتتاح التوسعة الجديدة للأڤنيوز اليوم بحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:43 22/03/2018 حدث بتاريخ: 13:43 22/03/2018

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقيم اليوم حفل افتتاح المرحلة الرابعة من مجمع الأفينيوز التجاري في منطقة الري.

حضر الحفل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وعدد من أصحاب المعالي الشيوخ والوزراء والمستشارين والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء .

وأشاد سموه في تصريح صحفي بالتوسعة الجديدة المتميزة في مجمع الأفينيوز وجهود شركة المباني القائمة على هذا المشروع الذي يعتبر أحد النماذج التي يفخر بها أبناء الكويت محليا ودوليا مشيرا إلى النجاحات المشهودة وعمليات التوسع والتطور التي تحققت في العديد من الدول والتي أضافت للكويت سمعة تجارية رائدة وقيمة اقتصادية دولية.

وأعرب سموه عن بالغ اعتزازه لما يقوم به القطاع الخاص من مشاريع كبيرة تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال الإقليمية والدولية مؤكدا أهمية هذه المشروعات التي تدعم خطط وجهود التنمية وتساهم في تحقيق مصلحة المواطن والمقيم وتعزز القطاع السياحي بجميع مرافقه.

وأكد أن الحكومة لا تدخر جهدا في سعيها لتسهيل كافة الخدمات والإسهام في سن القوانين والتشريعات لخدمة ودعم الأفكار والمشاريع الكويتية التي تشجع الاستثمار في الكويت وتعزز اقتصاد البلاد.