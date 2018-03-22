الجمارك: بيع 4 آلاف كرز سجائر بمزاد علني بقيمة 27 ألف دينار

جانب من المزاد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:30 22/03/2018 حدث بتاريخ: 13:30 22/03/2018

نظمت الإدارة العامة للجمارك أمس الأربعاء، مزاداً علنياً، بمقر «بيت المال» في منطقة الصليبية، باعت خلاله (3855) كروز سجائر متنوعة بقيمة (27000) دينار كويتي و 319 طرد يحتوي علي بضائع متنوعة بقيمة (1950) دينار كويتي.

وكان رجال الإدارة العامة للجمارك وفي إطار إخضاع جميع المركبات والشاحنات للتفتيش الدقيق قبل خروجها من المنافذ الجمركية قد تمكنوا من ضبط البضائع التي عُرضت في المزاد وتم بيعها على فترات متقطعة قبل محاولة تهريبها إلى خارج البلاد.

وتؤكد الإدارة العامة للجمارك ان الإعلان عن إجراء المزاد تم بشفافية وبإجراءات قانونية محددة مسبقاً، ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للسياسة الجمركية لبيع البضائع، حيث تم الإعلان عن موعد ومكان المزاد عبر الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والموقع الرسمي للجمارك ومواقع التواصل الاجتماعي والشاشات الإعلانية بكل الإدارات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.