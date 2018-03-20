الوزير الرومي: "المناقصات" اشترطت فصل التصميم عن البناء لمحطة صرف المياه في المطلاع

وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:15 20/03/2018 حدث بتاريخ: 15:15 20/03/2018

نفى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي تخصيص أرض صناعية لإقامة مصنع الحديد والصلب لمصلحة إحدى الشركات الأجنبية.

وقال الرومي في مداخلة له بجلسة اليوم العادية إن الهيئة العامة للصناعة ستنظر في الطلبات المقدمة إليها بشأن اختيار الشركات لإقامة مصنع الحديد والصلب.وأضاف أن الموقع الذي سيقام عليه المصنع خصص من ق

بل المخطط الهيكلي ضمن الأراضي التابعة لهيئة الصناعة كمنطقة صناعية لمصانع الحديد والصلب، وأن الهيئة خاطبت بلدية الكويت بشأن تخصيص هذه الأرض.وفي شأن

آخر قال الرومي إنه تم رفض مناقصة التصميم والبناء لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع من قبل المناقصات التي اشترطت فصل التصميم عن البناء، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إتمام هذا الإجراء.