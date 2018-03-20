السكنية: تخصيص السكن العمودي في مدينة صباح الأحمد للكويتيات الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتيين

السكنية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:53 20/03/2018 حدث بتاريخ: 15:05 20/03/2018

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح مناقصتي إنشاء وإنجاز 40 عمارة للسكن العمودي تضم 720 شقة، وإنشاء وإنجاز 20 عمارة للسكن العمودي تضم 390 شقة وأعمال الخدمات الخاصة بها بالضاحية الاستثمارية في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية.

وذكرت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء أن مشروع السكن العمودي في مدينة صباح الأحمد السكنية سيخصص للكويتيات الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتيين، حيث من المقرر أن يوفر المشروع 60 عمارة سكن عمودي تضم 1110 شقة بنموذجين، الأول يحتوي 3 غرف وتتراوح مساحة الشقة 179 – 187 متر مربع، والثاني يحتوي 4 غرف وتتراوح مساحة الشقة 247 – 293 متر مربع.

وبينت المؤسسة أن طرح المناقصتين يأتي التزاما منها بتنفيذ الخطة الإسكانية للسنة المالية 2017 – 2018 فيما يتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 30 شهرا لمناقصة إنشاء وإنجاز 40 عمارة للسكن العمودي و24 شهرا لإنشاء وإنجاز 20 عمارة للسكن العمودي.

وأوضحت المؤسسة أن طرح مناقصتي إنشاء وإنجاز 60 عمارة سكن عمودي وأعمال الخدمات الخاصة بها في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية يعد مرحلة من مراحل مشروع السكن العمودي في المدينة والذي يشمل إنشاء 107 عمارة سكن عمودي توفر مجتمعة 2038 شقة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح 4 مناقصات لتصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة 4 محطات تحويل رئيسية (Z1 & Z2 & Z3 & Z4) جهد (400 / 132 / 11 كيلو فولت) اللازمة لتشغيل جميع القطاعات بمدينة جنوب المطلاع السكنية.