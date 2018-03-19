الرئيس المبارك: ملف الفساد سيحظى باهتمام استثنائي باعتباره من أهم الأولويات الحكومية

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يترأس الجلسة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:25 19/03/2018 حدث بتاريخ: 18:26 19/03/2018

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعـة مجلس الوزراء ـ بقصر بيـــــان برئاســة سمـــو الشيخ / جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء / أنس خالد الصالح بما يلي :

شرح سمو رئيس مجلس الوزراء لمجلس الوزراء في مستهل أعماله نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد فخامة الرئيس / قربان غولي بردي محمدوف - رئيس جمهورية تركمانستان والوفد المرافق له ، وذلك في الأسبوع الماضي ، وفحوى المحادثات التي أجراها مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات ، بما يخدم مصالحهما المشتركة ، والتي توجت بالتوقيع على (7) اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي والثقافي والفني .

كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء كذلك المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد فخامة الرئيس / بيترو بوروشينكو - رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة والوفد المرافق لفخامته ، والتي اختتمها اليوم ، وفحوى المحادثات التي أجراها مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، والتي تضمنت بحث المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية ، والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك ، والتي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين ، حيث توجت الزيارة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات ومذكرات تعاون شملت المجالات العسكرية والشباب والرياضة والتربية البدنية والتعاون العلمي .

وبناء على ما أثاره سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض المنشآت والمرافق الحكومية مثل المستشفيات والمطارات وغيرها من المرافق التي تم أو سيتم إنجازها قريباً ، وحرصاً على تحقيق الجدوى المرجوة منها وسرعة تجهيزها ، بما تحتاجه من معدات وأجهزة وطاقة بشريه متخصصة ، وتجاوز المعوقات التي تعيق الإنجاز ن فقد قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة الخدمات العامة بحصر هذه المنشآت والمرافق الحكومية وإعداد الخطوات اللازمة لتشغيل وتجهيز هذه المرافق لضمان تشغيلها وتقديم خدماتها للجهود بالسرعة الممكنة .

ومن جانب آخر ، واستكمالاً للإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد ، فقد جدد سمو رئيس مجلس الوزراء تأكيده على تفعيل توجيهاته بشأن مكافحة الفساد واتخاذ كافة التدابير والخطوات الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه ، وقد تدارس مجلس الوزراء مختلف السبل الكفيلة بترجمة توجيهات سموه نحو إيجاد المواجهة الفعالة وتؤكد جدية الحكومة في القضاء على هذه الآفة المدمرة ، ويكرس سيادة القانون بما يؤدي إلى التنفيذ الصحيح لعملية التنمية الشاملة في البلاد وتسريع الإنجــازات التي ينتظرهـا المواطنون .

وفي هذا الصدد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع بإصلاح الجهاز الإداري للدولة وترسيخ الحوكمة وأسس الإدارة الرشيدة وتعزيز المشاركة المجتمعية في كافة المجالات ، واعتماد الشفافية الكاملة في الإجراءات الحكومية ، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكـل جديه وعدالة ، وتفعيل التدريب أثناء الخدمة ليكون التأهيل والابداع أساساً للترقي والتطور لتحقيق الغايات الوطنية المأمولة ، كما أوضح سموه بأن ملف الفساد سيحظى باهتمام استثنائي باعتباره من أهم الأولويات الحكومية ، وسوف يقوم مجلس الوزراء بمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة .

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان وجدول الطرق الملحق بها ، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا للتعاون الاقتصادي والفني ، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص ، وبروتوكول محضر التصحيح الخاص بها ، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ، ورفعها إلى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن إجراءات وخطوات مؤسسة البترول الكويتية لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة البديلة ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والجهات المعنية لوضع الخطط واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة البديلة .

ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن استثمار محطات الوقود لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبالاتفاق الذي تم بين مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مقترح إنشاء شركة جديدة مملوكة بالكامل من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية ، يكون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلاً في عضوية مجلس إداراتها ، وذلك في إطار الإجراءات الأحكام المعمول بها في هذا الشأن .

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية والاعتدال (نوفمبر 2017) ، وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة العليا لتعزيز الوسطية والاعتدال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة بالوثيقة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية .

ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة .

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء المستشارة الألمانية الدكتورة /.أنجيلا ميركل - بالثقة التي حصلت عليها من مجلس النواب الاتحادي لتولي مهام منصبها مستشاراً اتحادياً لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لولاية رابعة على التوالي ، كما قدم المجلس التهنئة إلى فخامة الرئيس / فلادمير بوتين ـ رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة بمناسبة إعـادة انتخابه لفترة رئاسية رابعة ، وكذلك التهنئة لفخامة الرئيس / شي جين بينغ ـ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة إعادة انتخابه فترة رئاسية جديدة ، معرباً عن أمله في أن تشهد العلاقات بين دولة الكويت وكل من هذه الدول الصديقة المزيد من التطور والنماء تحقيقاً للمصالح المشتركة .

كما أكد مجلس الوزراء إدانته الشديدة للاعتداء الآثم الذي تعرض له مؤخراً رئيس الوزراء الفلسطيني / رامي الحمد الله ـ إثر عملية تفجير استهدفت موكبه في قطاع غزة .