الوزير العفاسي: تقديم بلاغين الى النيابة بشبهة اختلاس أوراق وتزوير في أحدى القضايا

الوزير د. فهد العفاسي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:53 19/03/2018 حدث بتاريخ: 15:53 19/03/2018

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم الأثنين إن الوزارة تقدمت ببلاغين رسميين إلى النائب العام يتعلقان بشبهة تزوير واختلاس أوراق رسمية تخص إحدى القضايا.

وأضاف العفاسي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم التقدم بهذين البلاغين عقب تشكيل (العدل) لجنة تحقيق بشأن فقد ملف إحدى القضايا داخل أروقتها مؤكدا الحرص على متابعة التحقيقات والنتائج التي ستسفر عنها ورفع تقارير دورية بشأن قضايا المال العام لتبيان ما تم بشأنها من إجراءات.

وأوضح أن البلاغ الأول يتعلق بشبهة جريمة اختلاس أوراق مسلمة إلى موظف وفقا لطبيعة وظيفته وهي إحدى الجرائم المؤثمة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة أما الثاني فيتعلق بشبهة التزوير التي ترتب عليها رفع الإجراءات التنفيذية من بعض ملفات التنفيذ.

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تسهم في مكافحة مظاهر الفساد وتذليل كل المعوقات الإدارية التي تعترض سرعة الفصل في القضايا لينال الفاسد الجزاء العادل وفقا لأحكام القانون بما يعزز الثقة في دور العدالة.

وذكر أن كل الجهود المبذولة في مواجهة ظاهرة الفساد تأتي بدعم ومتابعة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ‏وتوجيهاته في هذا الشأن.