الصحة: فريق لمتابعة حالة المرضى كبار السن بعد خروجهم من المستشفيات
كشفت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد عن تشكيل فريق من الهيئة التمريضية في كل مستشفى حكومي يعنى بمتابعة حالة المرضى من كبار السن الذين يسمح لهم بمغادرة المستشفيات والتواصل معهم للوقوف على حالتهم وتقديم المساعدة لهم.
وقالت (الصحة) في بيان صحفي ان الفريق الذي شكل بقرار من الوزير الدكتور الشيخ باسل الصباح سيعنى بمتابعة (شعبة كبار السن) في كل منطقة صحية يتبع لها المرضى من هذه الفئة.
ووفقا للبيان فقد أصدر الشيخ باسل الصباح قرارا باعتماد (بطاقات الأولوية) الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بكبار السن لتسهيل إجراءات علاجهم في مرافق الوزارة.