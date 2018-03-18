الصحة: فريق لمتابعة حالة المرضى كبار السن بعد خروجهم من المستشفيات

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:02 18/03/2018 حدث بتاريخ: 16:06 18/03/2018

كشفت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد عن تشكيل فريق من الهيئة التمريضية في كل مستشفى حكومي يعنى بمتابعة حالة المرضى من كبار السن الذين يسمح لهم بمغادرة المستشفيات والتواصل معهم للوقوف على حالتهم وتقديم المساعدة لهم.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي ان الفريق الذي شكل بقرار من الوزير الدكتور الشيخ باسل الصباح سيعنى بمتابعة (شعبة كبار السن) في كل منطقة صحية يتبع لها المرضى من هذه الفئة.

ووفقا للبيان فقد أصدر الشيخ باسل الصباح قرارا باعتماد (بطاقات الأولوية) الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بكبار السن لتسهيل إجراءات علاجهم في مرافق الوزارة.