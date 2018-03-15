الاعاقة: لا توجد احكام صادرة ضد الهيئة باعتبار مرضي السكري من النوع الأول من المعاقين
اكد مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة مبارك البداح ان الهيئة تحترم احكام القضاء وتنفذها امتثالا للقانون وللاحكام القضائية مشيرا الى الهيئة لم ولن تتأخر يوما في تنفيذ اي حكم قضائي.
واوضح البداح في تصريح صحفي تعقيبا على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم يعتبر سكر الأطفال النوع الأول إعاقة ويدخل تحت مظلة قانون 8/2010" مؤكدا انه لا توجد احكام صادرة ضد الهيئة باعتبار مرضي السكري من النوع الأول من ذوي الاعاقة.
واكد البداح ان الهيئة ممثلة في مسؤوليها وكافة العاملين يبذلون كل الجهود المطلوبة من اجل تقديم افضل الخدمات لذوي الاعاقة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز مشيرا الى انه لم ولن يحدث ابدا ان هناك حقوقا تضيع لذوي الاعاقة وان الاصل في الهيئة هو حصول المعاقين على حقوقهم وليس العكس.