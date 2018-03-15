الاعاقة: لا توجد احكام صادرة ضد الهيئة باعتبار مرضي السكري من النوع الأول من المعاقين

مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة مبارك البداح

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:27 15/03/2018 حدث بتاريخ: 11:27 15/03/2018

اكد مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة مبارك البداح ان الهيئة تحترم احكام القضاء وتنفذها امتثالا للقانون وللاحكام القضائية مشيرا الى الهيئة لم ولن تتأخر يوما في تنفيذ اي حكم قضائي.

واوضح البداح في تصريح صحفي تعقيبا على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم يعتبر سكر الأطفال النوع الأول إعاقة ويدخل تحت مظلة قانون 8/2010" مؤكدا انه لا توجد احكام صادرة ضد الهيئة باعتبار مرضي السكري من النوع الأول من ذوي الاعاقة.

واكد البداح ان الهيئة ممثلة في مسؤوليها وكافة العاملين يبذلون كل الجهود المطلوبة من اجل تقديم افضل الخدمات لذوي الاعاقة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز مشيرا الى انه لم ولن يحدث ابدا ان هناك حقوقا تضيع لذوي الاعاقة وان الاصل في الهيئة هو حصول المعاقين على حقوقهم وليس العكس.