الصحة: مخاطبة "الداخلية" لتتبع الاعلانات الالكترونية للعيادات الطبية غير المرخصة حرصا على سلامة المواطنين

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:36 14/03/2018 حدث بتاريخ: 22:36 14/03/2018

اعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا اليوم الاربعاء تشكيل الوزارة لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ودقة المعلومات الواردة بشان ما يتم تداوله حول وجود عيادات طبية غير مرخصة في البلاد.

وقال الدكتور رضا في تصريح صحفي ان الوزارة شكلت اللجنة اوائل هذا العام بعد ان وردت اليها معلومات اليها عن تلك العيادات غير المرخصة للتثبت من حقيقة المخالفات المنسوبة وطمأنة المواطنين حول ما يتم تداوله بشأنها.

واكد ان وزارة الصحة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لردع كل من يحاول العبث بصحة الناس من خلال فتح العيادات غير المرخصة ومحاسبة كل من تورط معهم مهما علت درجته الوظيفية ومنصبه الوظيفي.

وشدد على حرص الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمنع كل من يحاول بث الأخبار الكاذبة أو الإشاعات دون تحر لدقتها سعيا لزعزعة المواطنين وخلق جو من فقدان الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع على صعيد الصحة.

واضاف ان الوزارة خاطبت وزارة الداخلية لتتبع الاعلانات الالكترونية للعيادات الطبية غير المرخصة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها حرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.