الشؤون: المواطنة التي هددت بتفجير نفسها ليس لها ملف مساعدات في الوزارة

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:47 14/03/2018 حدث بتاريخ: 19:48 14/03/2018

اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ان الوزارة تابعت اليوم ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مواطنة كويتية مطلقة هددت بتفجير نفسها وادعت ان الشؤون اوقفت مساعداتها وان اصحاب الشقق يرفضون تسكينها

واشار الخراز في تصريح صحفي الى انه وبعد البحث والتدقيق في البيانات المتوفرة عن المواطنة تبين ان المواطنة ليس لها ملف مساعدات في وزارة الشؤون ولا تتقاضى اي نوع من انواع المساعدات بناء على الاسم الموضوع في اللوحه المستخدمه من قبلها مشيرا الى ان الوزارة لم ولن تتوانى عن تقديم المساعدة لاي مواطن او مواطنة تنطبق عليهم الشروط تطبيقا لقانون المساعدات العامة.