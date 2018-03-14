الشؤون: المواطنة التي هددت بتفجير نفسها ليس لها ملف مساعدات في الوزارة
اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ان الوزارة تابعت اليوم ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مواطنة كويتية مطلقة هددت بتفجير نفسها وادعت ان الشؤون اوقفت مساعداتها وان اصحاب الشقق يرفضون تسكينها
واشار الخراز في تصريح صحفي الى انه وبعد البحث والتدقيق في البيانات المتوفرة عن المواطنة تبين ان المواطنة ليس لها ملف مساعدات في وزارة الشؤون ولا تتقاضى اي نوع من انواع المساعدات بناء على الاسم الموضوع في اللوحه المستخدمه من قبلها مشيرا الى ان الوزارة لم ولن تتوانى عن تقديم المساعدة لاي مواطن او مواطنة تنطبق عليهم الشروط تطبيقا لقانون المساعدات العامة.