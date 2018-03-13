الوزير الجراح: احالة تقارير "المحاسبة" و"الميزانيات" و"الداخلية" بشأن مصاريف الضيافة الى النيابة وايقاف عدد من القياديين عن العمل

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:35 13/03/2018 حدث بتاريخ: 20:35 13/03/2018

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح إحالة تقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة ولجنة التحقيق الوزارية المشكلة بشأن مصروفات بند الضيافة في الوزارة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقال الشيخ خالد الجراح في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان تلك الاحالة جاءت تجاه ما ورد في التقارير من شبهة تعد على المال العام والتزوير في المحررات الرسمية مضيفا أن هناك قرارات صدرت بايقاف عدد من القياديين في الوزارة عن العمل الى حين انتهاء التحقيق.

وذكر أن الوزارة وبناء على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات شابت عملية الصرف على بند الضيافة عن السنتين الماليتين 2015/2014 - 2016/2015 أجرت تحقيقا داخليا وهو ما انتهى الى تطابق النتائج مع تقرير الديوان ولجنة الميزانيات البرلمانية الى النيابة العامة لما شاب المصروفات من شبهة في الهدر والاضرار بالمال العام.

وأوضح أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة حظيت بدعم كامل من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبناء على توجيهات سموه في التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة وعلى رأسها مجلس الأمة للحفاظ على الأموال العامة معربا عن الشكر الى النواب وديوان المحاسبة على ما أبدوه من حرص على الأموال العامة وشفافية في عمليات التدقيق والمراجعة.