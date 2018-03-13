الاوقاف: استثناء المؤذنين من شرط الراتب للحصول على رخصة القيادة لتمكينهم من أداء مهامهم

وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:26 13/03/2018 حدث بتاريخ: 11:26 13/03/2018

زف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي البشرى للمؤذنين العاملين في وزارة الأوقاف لاصدار وزير الداخلية قرار استثنائهم من شرط الراتب في الحصول على رخصة القيادة اسوة بالأئمة.

وقال العفاسي في تصريح صحفي إن هذا الاستثناء جاء نتيجة لتفهم وزير الداخلية لطبيعة عمل هذه الشريحة المهمة وحاجتهم لرخص القيادة للتنقل وتمكينهم من أداء المهام المناطة بهم .

وشكر العفاسي سرعة تجاوب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح مع طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تسهيل مهمة عمل المؤذنين وتمكينهم من الحصول على رخص القيادة وهذا ليس بغريب على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي كان دوماً يتفاعل مع حاجات ومتطلبات عمل الوزارة.

وأكد العفاسي ان وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية ستبقى دوماً حريصة على التفاعل مع متطلبات واحتياجات جميع الموظفين لديها وذلك مساهمة منها لايجاد الحلول المناسبة لكل ما يعرقل آلية تنفيذ اعمالهم حتى يستطيعوا أدائها بكل سهولة ويسر.