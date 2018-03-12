رئيس الوزراء: مستاء من تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد  العالمي

رئيس الوزراء المبارك مترئسا الاجتماع

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:59 12/03/2018 حدث بتاريخ: 18:10 12/03/2018

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

عبر سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن استيائه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً حول تراجع مركز دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، نظراً لما يمثله هذا الأمر من إساءة لمكانة دولة الكويت وسمعتها، وحرصاً على الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وسعياً للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة ) وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية وزارة المالية وزارة العدل وزارة الشئون الاجتماعية وزارة التجارة والصناعة وزارة الإعلام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الجهاز المركزي للمناقصات العامة وحدة التحريات المالية والجهات الأخرى ذات الصلة، لتتولى مراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الالتزام بها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة.

وفي هذا الخصوص، فقد اطلع المجلس على كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة ) بشأن الجهود التي تقوم بها في إطار الإعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ضوء الاتفاقية الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقد كلف مجلس الوزراء كافة الجهات الحكومية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للهيئة في شأن إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقاً للأهداف المنشودة.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد - مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته (149) الذي عقد بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وشرح للمجلس الموضوعات التي جرى مناقشتها واما انتهت إليه الدورة من نتائج تستهدف معالجة القضايا العربية المختلفة، كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس علماً بنتائج مشاركته على هامش أعمال هذه الدورة في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري، حيث تم مناقشة الجهود والتحركات العربية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية، وكذلك الجهود الكويتية التي بذلت خلال ترؤسها مجلس الأمن في فبراير الماضي.

كما رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد يوم غدٍ الثلاثاء الرئيس قربان غولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمنستان الصديقة والوفد المرافق لفخامته، والتي تأتي ضمن تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في كافة المجالات والميادين.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن التصورات والمقترحات الخاصة بالمنطقة الحرة (النويصيب)، وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات ووضع الخطوات والتصورات القانونية والفنية والتنظيمية اللازمة للمضي قدماً بالخيار الوارد في تقرير الهيئة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر بتقرير مفصل في هذا الشأن.

ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، واستعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة يوم الأربعاء الموافقة 7/3/2018 من تجديد الثقة المستحقة لوزير الدولة لشئون مجلس الأمة عادل مساعد الخرافي - بعد مناقشة الاستجواب المقدم ضده له من العضوين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي.

حيث عبّر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم الوزراء عن خالص التهنئة لوزير الدولة لشئون مجلس الأمة عادل الخرافي لما حظي به من ثقة مجلس الأمة المستحقة، منوهاً بما قدمه من ردود موضوعية مقنعة في جلسة الاستجواب المقدم له، وقد عبر وزير الدولة لشئون مجلس الأمة - عن عظيم الشكر والاعتزاز لثقة مجلس الأمة الموقر، مقدراً ما حظي به من دعم ومساندة من سمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزراء وكل من آزره، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين.

كما أشاد مجلس الوزراء باجواء التعاون بين السلطتين التي ستكون دافعاً للمزيد من العطاء والإنجازات، كما نوّه بأجواء الديمقراطية والحرية التي اتسمت فيها مداولات تلك الجلسة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، كما أعرب المجلس عن عميق الحزن والأسف إزاء سقوط طائرة تركية جنوب غرب إيران، مما أدى إلى مصرع جميع ركابها، والمجلس إذ يتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة وللشعب التركي الصديق، راجياً من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.