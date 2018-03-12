التجارة: سعر بيع انبوبة غاز التكييف للمستهلك لا يتجاوز 28 دينارا كويتيا

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:58 12/03/2018 حدث بتاريخ: 15:58 12/03/2018

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تحديد سعر بيع انبوبة غاز التكييف للمستهلك بحيث لايتجاوز 28 ديناراكويتيا

وقالت الوزارة انه تم اجتماع ثلاثي ضم ممثليها مع ممثلي الهيئة العامة للبيئة وعدد من ممثلي الشركات المختصة بأجهزة التكييف والاتفاق على سعر انبوبة غاز التكييف لوزن 22.7 كيلو لا يتجاوز 28 دينار

و اضافت ان الاجتماع جاء استباقا لفصل الصيف حيث يزداد الطلب على هذه السلعة، ولمنع استغلال الحاجة للسلع او القيام بممارسات تضر بالمستهلكين، مشيرة الى انها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق من يزيد السعر من دون استثناء.

واكدت انه يحق لاي مستهلك تقديم شكوى رسمية لحماية المستهلك في حال بيعه بسعر اكثر من 28 دينار بعد اول اسبوع من شهر مارس الجاري، ودعت المستهلكين الى تقديم شكوى عن طريق الخط الساخن 135 في حال الزيادة المصطنعة

وذكرت أن مفتشيها سيصدرون محاضر وضبطيات على المخالفين وستتم إحالتهم إلى النيابة لتطبيق القانون من خلال رصد الأسواق ومراقبة الأسواق على مدار أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية.