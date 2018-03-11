حديقة الحيوان: زائر حاول القفز الى قفص الدب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه

حديقة الحيوان

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:29 11/03/2018 حدث بتاريخ: 16:29 11/03/2018

صرح مدير ادارة حديقة الحيوان السيد ناصر العطيه بخصوص ما قام به أحد زائري الحديقة بمنطقة العمرية بالقفز ومحاولة الدخول داخل قفص الدب ،حيث أكدت ادارة الحديقة ان هذا السلوك غير حضاري ويتسم بالرعونه والتهور والحديقة تحاسب كل من يقوم بمثل هذه التصرفات الخاطئة التي يقوم بها بعض الزوار .

واكدت ادارة حديقة الحيوان ان الحديقة تخضع لاعلي درجات الامن والسلامة وفقا للمقاييس والمعايير لحدائق الحيوان العالمية كما انها تضع اللوحات الارشادية في كافة ارجاء الحديقة والتي تهدف الي تحذير الزوار وافادتهم بارشادات الامن والسلامة كما تم تغطية حديقة الحيوان بشبكة واسعه من اجهزة المراقبة والكاميرات وذلك لضمان أمن وسلامة الزوار والحيوانات وضمان عدم حدوث اي انتهاكات .

كما اشارت ادارة حديقة الحيوان بأن كل جزء من الحديقة يتم تغطيته بعدد من افراد الامن الذين يقومون بدورهم في خدمة الامن والحفاظ علي سلامة الزوار وان الحديقة بكافة العاملين فيها لا يدخرون وسعا في تقديم افضل الخدمات والقيام بدورهم علي أكمل وجه في الحفاظ علي الامن وتقديم العون والمساعدة وايضا حرصهم الكبير وسلامة الزوار

كما وصف العطيه ماحدث بأنه تصرف فردي غير مسئول وكان قبل فتره كبيره من الوقت كما واضح في الصوره وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في وقتها وان الهيئه لن تتواني في ايقاع اقصي العقوبات علي المستهترين من منتهكي النظم والقوانين او من تسول له نفسه ايقاع الاذي له او لغيره داخل اسوار الحديقة .