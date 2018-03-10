الوزير العفاسي: "الأوقاف" شكلت لجنة لضبط أسعار حملات الحج

وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:18 10/03/2018 حدث بتاريخ: 12:18 10/03/2018

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي وبناءً على توجيهاته أن اللجنة العليا للحج والعمرة قررت تشكيل لجنة لضبط ومراقبة أسعار حملات الحج وذلك بهدف التحقق من عدم المغالاة في أسعار الخدمات المقدمة.

وقال العفاسي في تصريح صحفي أن لجنة ضبط ومراقبة أسعار حملات الحج برئاسة مدير مكتب شؤون الحج وعضوية موظفين اثنين من مكتب شؤون الحج بالإضافة إلى ممثل من وزارة التجارة والصناعة وممثل من اتحاد الحملات وذلك لضمان عدم المغالاة في أسعار حملات الحج وعدم ترك المجال مفتوحاً لاستغلال ضيوف الرحمن.

وبين العفاسي أن اللجنة مفوضة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اعتماد أسعار حملات الحج وفقاً لقائمة الخدمات وقيمتها التقديرية التي تتناسب مع واقع أسعار السوق المعتمدة وحسب الشرائح التي تم اعتمادها سواء كانت الشرائح المتعلقة بنظام سكن الفنادق او نظام سكن العمارات.

وأشار العفاسي إلى أن اللجنة المختصة ستقوم بدراسة مستفيضة بشأن الأسعار والخدمات المقدمة ومقارنتها مع واقع أسعار السكن والعمالة ووسائل النقل داخل الأراضي المقدسة لكي لا يُظلم أحد من الجانبين سواء كان أصحاب حملات الحج أو الحجاج أنفسهم فالوزارة حريصة على تحقيق العدالة والرضا للجميع.

وأكد العفاسي أن وزارة الأوقاف تعمل وفق منهجية واضحة وخطط مرسومة وسياسة الشفافية التي تتفاعل من خلالها مع الجمهور وملاحظاته والشكاوى التي ترد اليها.

وقال العفاسي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تَعِدُ الجميع بالعمل على توفير أفضل الخدمات المقدمة وبأسعار معقولة وذلك تسهيلاً على ضيوف الرحمن في أداء هذه الفريضة العظيمة.