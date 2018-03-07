التحالف الوطني: نرفض محاولات السيطرة على احتفالات الدولة وعلى الوزير الروضان عدم تسليم الأمور الى نواب الاسلام السياسي

التحالف الوطني الديمقراطي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:09 07/03/2018 حدث بتاريخ: 19:29 07/03/2018

رفض التحالف الوطني الديمقراطي محاولات نواب الاسلام السياسي السيطرة على مظاهر الاحتفالات بالدولة والتهديد بالتصعيد في حال عدم الانصياع الى مطالبهم.

وقال ”التحالف الوطني“ في بيان صحفي اليوم أن مطالب النائبان د. وليد الطبطبائي محمد المطير بالغاء الاحتفالات الغنائية في مهرجان ”عدسة“، والغاء احتفالية ”قرع الجرس للمساواة بين الجنسين“ التي تقيمها الأمم المتحدة بالتعاون مع بورصة الكويت تمثل مدخلا لمطالبات مشابهة في المستقبل لوقف مظاهر الفرح والاحتفالات في الدولة.

وأضاف البيان أن على وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشوون الشباب خالد الروضان الدفاع عن الجهات التابعة له وحقها في إقامة الفعاليات والاحتفالات ودعم اقامتها ونجاحها، مشددا على أن التراجع والقبول لمثل تلك التهديدات يعتبر تسليم زمام الامور الى نواب الاسلام السياسي الذين يحاربون جميع مظاهر الفرح والاحتفال.