الوزيرة بوشهري: تكليف جهات حكومية لتنفيذ اجراءات عاجلة لمواجهة الوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد

وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:51 01/03/2018 حدث بتاريخ: 15:51 01/03/2018

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري تكليف عدة جهات حكومية لتنفيذ اجراءات فورية وعاجلة لمواجهة الوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد السكنية، لافتة الى أن اجتماعا عقد صباح اليوم الخميس بناء على دعوتها في مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتباحث حول المشاكل البيئية التي تعاني منها المنطقة.

وقالت الدكتورة بوشهري في تصريح صحافي اليوم ان الاجتماع انتهى الى عدة تكليفات بحسب مسؤولية كل جهة حكومية، مشيرة الى انه جاري مخاطبة وزارة الصحة لاتخاذ اجراءات عاجلة تجاه الحشرات التي ظهرت في المدينة نتيجة بحيرات المياه وذلك للحفاظ على صحة الأسر الكويتية.

وأضافت الدكتورة بوشهري أن التكليفات التي انتهى لها الاجتماع شملت:

1. تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إغلاق الآبار القائمة جنوب المدينة خلال أسبوع.

2. تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإعادة إحياء الحزام الشجري حول المدينة بصورة عاجلة.

3. تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالعمل على نقل المياه بواسطة صهاريج من نهاية مجرور المياه المعالجة ومياه الأمطار إلى الحزام الشجري لخفض منسوب المياه داخل المجرور.

4. تكليف وزارة الأشغال العامة التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لربط خزانين من الخزانات التابعة للهيئة بنقاط الصرف التابعة لوزارة الأشغال العام.

5. تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلزام المقاول المكلف بأعمال الشبكة الصحية بالمدينة بنقل المياه تحت السطحية بواسطة صهاريج إلى الخزانات الشمالية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

6. تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية التنسيق مع وزارة الصحة لمكافحة الحشرات بالمنطقة بالصورة العاجلة.

7. تكليف الهيئة العامة للبيئة التنسيق مع اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء الموقر لإمكانية تقديم الدعم للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن نقل المياه من مجرور المياه المعالجة ومياه الأمطار إلى منطقة الحزام الشجري.

8. تكليف الهيئة العامة للبيئة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لردم البحيرة القائمة.

وأكدت بوشهري ان الفريق الحكومي سيتابع بشكل يومي ما تم اتخاذه من اجراءات لتحسين الوضع البيئي في المدينة، لافتة الى انها ووزير الاشغال العامة سيقومون بزيارة ميدانية مع الجهات الحكومية ذات الصلة الاسبوع المقبل للاطلاع على سير الأعمال والتأكد من تنفيذها وفق الجدول الزمني وبدون عوائق.

وأعربت بوشهري عن تقديرها لتعاون الجهات الحكومية وتلبيتهم الدعوة المستعجلة لمناقشة القضية والوصول الى اتفاق جذري يحدد واجبات كل جهة ومسؤولياتها.

وتقدمت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري بالاعتذار للمواطنين والأسر القاطنة في المدينة على ما واجهوه خلال الفترة الماضية من مشاكل بيئية، مؤكدة حرصها على متابعة الملف مع بقية الجهات الى حين الانتهاء من كافة المشاكل لضمان عدم تكرارها.

‏يذكر أن الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري عقد بحضور وزير الأشغال العامة المهندس حسام الرومي، ومدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي، ومدير عام هيئة الطرق المهندس أحمد الحصان، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود، ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان وعدد من القياديين في الجهات المعنية.