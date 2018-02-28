الوزيرة بوشهري: الوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد لا يمكن القبول به وغدا اجتماع مع الجهات الحكومية للتنسيق

وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الخدمات العامة د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:57 28/02/2018 حدث بتاريخ: 23:57 28/02/2018

شددت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الخدمات العامة د. جنان بوشهري على أن الفيديوات التي نشرت عن الحشرات والوضع البيئي في ⁧‫مدينة صباح الأحمد‬⁩ أمر لا يمكن القبول به.

وقالت بوشهري في تغريدات لها على تويتر أنها قامت بالاتصال فوراً بمدير عام هيئة البيئة الشيخ عبدالله الحمود للتنسيق ما بين الأجهزة الحكومية لوضع حلول دائمة للمشكلة البيئية التي تعاني منها المدينة.

وأضافت "طلبت عقد اجتماع صباح الغد بحضور وزير الأشغال العامة م. حسام الرومي ومدير هيئة الزراعة الأخ فيصل الحساوي ومدير هيئة الطرق م. أحمد الحصان ومدير هيئة البيئة الشيخ عبدالله الحمود وقياديو "السكنية" للتنسيق وفق مسؤوليات كل جهة".