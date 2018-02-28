الداخلية: القبض على مواطن خرج حديثا من السجن قتل اخيه وحاول الهروب

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:45 28/02/2018 حدث بتاريخ: 16:45 28/02/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ان رجال قطاع الامن الجنائي تمكنوا من القاء القبض على قاتل أخيه في منطقة العمرية.

حيث ورد بلاغ إلى قطاع العمليات يفيد إطلاق نار نتج عنه قتل مواطن ، وعلى الفور قام رجال الامن بالانتقال إلى موقع البلاغ وتم العثور على مواطن مصاب بطلق ناري في رأسه أدى إلى وفاته وبسؤال شهود الواقعة أفادوا أن القاتل أخيه وقد هرب بسيارته ، و تم تكليف فريق عمل من رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية لجمع المعلومات والاستدلالات وعمل التحريات اللازمة لسرعة القبض عليه وقد تبين ان القاتل خرج من السجن حديثا ، ودلت التحريات على مكان تواجده وتم محاصرته وضبطه في مركبته بعد نفاذ الوقود وبتفتيشها عثر على السلاح المستخدم (كلاشنكوف).

وقد أقر بأنه مرتكب الجريمة وجاري استكمال التحريات لمعرفة الأسباب والدوافع ومن ثم إلى احالته الى النيابة العامة.