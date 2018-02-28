الداخلية: القبض على مواطن خرج حديثا من السجن قتل اخيه وحاول الهروب
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ان رجال قطاع الامن الجنائي تمكنوا من القاء القبض على قاتل أخيه في منطقة العمرية.
حيث ورد بلاغ إلى قطاع العمليات يفيد إطلاق نار نتج عنه قتل مواطن ، وعلى الفور قام رجال الامن بالانتقال إلى موقع البلاغ وتم العثور على مواطن مصاب بطلق ناري في رأسه أدى إلى وفاته وبسؤال شهود الواقعة أفادوا أن القاتل أخيه وقد هرب بسيارته ، و تم تكليف فريق عمل من رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية لجمع المعلومات والاستدلالات وعمل التحريات اللازمة لسرعة القبض عليه وقد تبين ان القاتل خرج من السجن حديثا ، ودلت التحريات على مكان تواجده وتم محاصرته وضبطه في مركبته بعد نفاذ الوقود وبتفتيشها عثر على السلاح المستخدم (كلاشنكوف).
وقد أقر بأنه مرتكب الجريمة وجاري استكمال التحريات لمعرفة الأسباب والدوافع ومن ثم إلى احالته الى النيابة العامة.