الوزيرة الصبيح: الراحلة موضي السلطان نذرت حياتها للعمل التطوعي

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:48 28/02/2018 حدث بتاريخ: 13:48 28/02/2018

قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان الكويت فقدت برحيل موضي السلطان امرأة فاضلة وناجحة نذرت حياتها للعمل التطوعي مع الفئات الاكثر احتياجا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واضافت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان الراحلة كان لها باع كبير في العمل الخيري داخل وخارج دولة الكويت ووهبت نفسها للعمل التطوعي وكانت خير مثال يحتذى به للمرأة الكويتية التي تثبت كل يوم انها جديرة بالاحترام والتقدير.

ولفتت الى انها ركزت على اهمية العمل الاجتماعي والخيري والانساني وعلى اهمية وجود المرأة في المجتمع فحصدت نتاج هذه الجهود كل التقدير من مختلف الجهات الرسمية والشعبية.

ودعت الصبيح المولى عز وجل ان يتغمد الراحلة موضي السلطان بواسع رحمته وان يجعل مثواها الجنة وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان .