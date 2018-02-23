الداخلية: اتخاذ اجراءات قانونية ضد من نشر اشاعة اسقاط المخالفات المرورية
نفت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ماتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول اسقاط المخالفات المرورية عن المواطنين والمقيمين الي 2018 ومنسوبه الي وزارة الداخلية.
وأكدت ان ماتناوله البوست والذي يحمل شعار الوزارة مزور ومعلوماته مغلوطه ولايمت للحقيقة بصلة.
وأعلنت الادارة ان الجهات الرسمية بالوزارة سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق من بث الصورة والمعلومات المزورة.
واهابت الادارة بوسائل الاعلام المختلفه بتقصي الحقيقة والمصدقية فيما تتناوله من اخبار وان تتاكد من صحتها من الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني.