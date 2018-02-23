الداخلية: اتخاذ اجراءات قانونية ضد من نشر اشاعة اسقاط المخالفات المرورية

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:02 23/02/2018 حدث بتاريخ: 22:02 23/02/2018

نفت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ماتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول اسقاط المخالفات المرورية عن المواطنين والمقيمين الي 2018 ومنسوبه الي وزارة الداخلية.

وأكدت ان ماتناوله البوست والذي يحمل شعار الوزارة مزور ومعلوماته مغلوطه ولايمت للحقيقة بصلة.

وأعلنت الادارة ان الجهات الرسمية بالوزارة سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق من بث الصورة والمعلومات المزورة.

واهابت الادارة بوسائل الاعلام المختلفه بتقصي الحقيقة والمصدقية فيما تتناوله من اخبار وان تتاكد من صحتها من الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني.