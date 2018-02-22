خالد الجراح: ندعم خطوات مصر في مكافحة الارهاب

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:50 22/02/2018 حدث بتاريخ: 15:36 22/02/2018

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم الخميس دعم دولة الكويت للخطوات الحاسمة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال مكافحة "الإرهاب".

جاء ذلك في بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني عقب استقبال الشيخ خالد الجراح رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل حيث أكد عمق العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين دولة الكويت ومصر.

وأشار الشيخ خالد الجراح وفقا للبيان إلى التوافق في الرؤى وتطابق المواقف بين البلدين حيال كل القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه أشاد اللواء عباس كامل وفقا للبيان برسوخ العلاقات الأمنية بين الجانبين والتي تشهد نموا مستمرا منوها بدور دولة الكويت في التصدي ل"الإرهاب" إقليميا ودوليا.

حضر اللقاء رئيس جهاز امن الدولة الداخلي الفريق عصام النهام.