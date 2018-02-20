وزير التربية يصدر قرار بوقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة انظمتها

وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:54 20/02/2018 حدث بتاريخ: 11:54 20/02/2018

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي قرارا بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2018/2019م، حيث تقرر مادة أولى: وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية (الأمريكية - الانجليزية - ثنائية اللغة - الفرنسية - العربية الأهلية - العربية النموذجية - الهندية - الباكستانية - الفلبينية والمدرسة الإيرانية الخاصة.) واعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي 2017/2018م كرسوم دراسية للعام الدراسي 2018/2019م وفقا للكشوف المرفقة في هذا القرار.

المادة ثانية: تلتزم المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بالأجور المنصوص عليها بالقرار رقم (2002/19724) الصادرة بتاريخ 18-19 /11/ 2014 م للعام الدراسي 2018/2019م وتمثل هذه الأجور الحد الأدنى بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين بهذه المدرسة.

المادة ثالثة: تختص الإدارة العامة للتعليم الخاص باعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المزمع ترخيصها أو المراحل الدراسية المزمع إضافتها لمدارس قائمة اعتبارا من بداية العام الدراسي 2018/2019م بذات الآلية وعلى ضوء القرارات المنظمة، ويسري على هذه المدارس ما تقره وزارة التربية من ضوابط ومعايير يتم اعتمادها لاحقا.

المادة الرابعة: تطبق الجزاءات التالية على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار:

أولا: إنذار المدرسة المخالفة – كتابيا – بتلافي المخالفة خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها.

ثانيا: إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر، ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله.

ثالثا: إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة , وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى والجدول المرفق طي هذه القرار، وتسوية أجور العاملين تبعا للقرارات المنظمة، حسب الأحوال.

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 2018 /2019 م ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.