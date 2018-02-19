الوزيرة د. بوشهري: تشكيل لجنة تحقيق محايدة حول شبهات شابت عملية تخصيص بعض القسائم في "خيطان الجنوبي"

وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة للخدمات العامة د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:28 19/02/2018 حدث بتاريخ: 14:31 19/02/2018

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة للخدمات العامة د. جنان بوشهري عن تشكيل لجنة تحقيق حول شبهات شابت عملية تخصيص بعض القسائم السكنية في منطقة خيطان الجنوبي.

وقالت د. بوشهري في بيان صحافي أن عملية تدقيق داخلي برئاستها كشفت عن شبهة تجاوزات في بعض حالات التخصيص قد لا تتوافر فيها اشتراطات ولوائح الدخول في عملية التخصيص مما يترتب عليه حصول بعض المواطنين غير المستحقين على قسائم في خيطان الجنوبي.

وأوضحت د. بوشهري أن لجنة التحقيق مشكلة برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع، وعضوية اثنان من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، مشيرة الى أنها حرصت على أن تكون اللجنة من خارج المؤسسة لضمان الحيادية والشفافية في إجراء التحقيق مع اعطاءها كافة الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها.

وشددت د. بوشهري على أن أي تجاوز تثبته اللجنة سيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية المتبعة أيا كان منصب المسؤول أو الموظف في المؤسسة الذي يثبت خلال التحقيق تجاوزه على القانون، لافتة الى أن حقوق المواطنين المستحقين للدخول في عملية تخصيص خيطان الجنوبي أو أي منطقة ومدينة سكنية أخرى يجب ألا تمس بأي شكل من الأشكال، مضيفة "حصول غير المستحقين على قسيمة بشكل غير قانوني يعتبر اعتداء على حقوق المستحقين من المواطنين وعلى المال العام".

وبينت د. بوشهري أن مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ أول اجتماع لها، لافتة الى أن المؤسسة ستمارس أقصى درجات الشفافية في الإعلان عن نتيجة التحقيق وإحاطة السادة أعضاء مجلس الأمة واللجنة الاسكانية البرلمانية والمواطنين بها.