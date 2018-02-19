اتحاد الجمعيات: وقف زيادة أسعار السجائر ومشتقاتها بناء على كتاب من "التجارة"

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كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:30 19/02/2018 حدث بتاريخ: 13:30 19/02/2018

قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتية علي الكندري اليوم الاثنين إن الاتحاد أصدر تعميما مشتركا للجمعيات التعاونية يقضي بوقف أي زيادة في أسعار السجائر ومشتقاتها.

وأضاف الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أسعار السجائر ومشتقاتها لا تخضع لاتحاد الجميعات مما جعل بعض الشركات تستغل هذا المنفذ في زيادة أسعارها.

وأوضح أن الاتحاد تلقى كتابا من وزارة التجارة والصناعة الكويتية يفيد بعدم زيادة سعر أي سلعة دون مبرر قانوني يثبت زيادة أسعار التكلفة مؤكدا أن الاسعار موحدة في جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وذكر أن التعميم المرسل لجميع التعاونيات يأتي انطلاقا من مسؤولية الاتحاد في حماية المستهلكين وعدم السماح بخداعهم أو تحميلهم مزيدا من الأعباء عبر رفع أسعار السلع مشيرا إلى أن الاتحاد وبالتعاون مع (التجارة) يتحريان الدقة في أسعار السلع ومتابعتها من قبل مفتشي الوزارة.

وأكد الكندري أن الاتحاد يحمل على عاتقه مسؤولية عدم ضرر أي مواطن وحمايته من إستغلال بعض التجار والشركات فيما يخص أي ارتفاعات مصطنعة لافتا إلى أن من أهداف الاتحاد السعي بكل الطرق والأساليب الممكنة لحل "المشاكل والأخطاء التي قد توجد في أي من الجمعيات الأعضاء".

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أصدرت كتابا موجها لاتحاد الجمعيات التعاونية لوقف الزيادة التي شهدتها أسعار السجائر خلال الفترة الماضية دون مبرر قانوني يثبت زيادة أسعار تكلفتها.

يذكر أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تأسس عام 1971 مشكلا بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي في البلاد وقيادته والدفاع عن مصالح الجمعيات الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.