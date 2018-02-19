السكنية: تسليم المباني العامة في مدينة صباح الأحمد للوزارات تمهيدا لتشغيلها

مدرسة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:54 19/02/2018 حدث بتاريخ: 11:54 19/02/2018

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استلام عدد (12) مبنى عاما في الضاحية (E) بمشروع مدينة صباح الأحمد.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم أنه تم استلام مسجد رئيسي وسكن الامام والمؤذن التابع له، ومسجدين محليين وسكن الإمام والمؤذن التابع لهما.

بالإضافة إلى مدرستين إبتدائية وأخرى متوسطة وروضة أطفال، وكذلك مركز تنمية مجتمع وسوق مركزي.

وأشارت المؤسسة الى ان المباني العامة المنجزة تسلم الى الوزارات المختصة بعد استلامها من مقاول المشروع تمهيدا لتشغيلها من قبل الجهات الحكومية لخدمة سكان مدينة صباح الأحمد وتوفير الخدمات الحكومية اللازمه لهم.

ويأتي استلام المشاريع المنجزة في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية E في مدينة صباح الأحمد.

وحرصت المؤسسة على أن تتضمن المدينة أحدث المباني العامة التي تغطي كل الخدمات وتواكب متطلبات الوزارات الخدمية وفق أحدث التصاميم لتوفير الخدمات المتكاملة للسكان.

جدير بالذكر أن المؤسسة استلمت حتى تاريخ 31 يناير الماضي 283 مبنى من إجمالي 318 مباني عامة في مدينة صباح الأحمد بما يعادل نسبة إنجاز 89%.

يذكر أن مدينة صباح الأحمد السكنية من أوائل المدن المتكاملة التي تقوم على تنفيذها المؤسسة وهي أول مدينة وزعت قسائمها على المخطط، وتبلغ مساحة المدينة (4007) هكتار وتقع على طريق ميناء عبدالله – الوفـرة، وتبعـد (65) كم من مدينة الكويت.