أمير البلاد يأمر بتسديد ديون الغارمين المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقة سموه

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:50 18/02/2018 حدث بتاريخ: 12:50 18/02/2018

بسم الله الرحمن الرحيم جائنا من الديوان الأميري مايلي: رغبة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بجمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم سواء من المواطنين أو المقيمين بأسرهم في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل بها الوطن العزيز والمواطنون الكرام والمقيمين بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير فقد أمر سموه رعاه الله بتسديد ديونهم على نفقة سموه الخاصة وذلك وفق ضوابط معينة.