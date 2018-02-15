"البترول الكويتية العالمية": توقيع عدد من العقود الهندسية للبدء بإنشاء مصفاة الدقم

الجانبين عقب توقيع عقد انشاء وبناء الوحدات الرئيسية وعقد انشاء وبناء الوحدات المساندة وعقد انشاء وبناء مرافق الخدمات التابعة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:52 15/02/2018 حدث بتاريخ: 11:52 15/02/2018

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية نبيل محمد بورسلي عن قيام شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيميائية (دربك) بالتوقيع على عدد من العقود الهندسية للبدء بعمليات إنشاء المصفاة.

واوضح بورسلي والذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيميائية (دربك) لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان هذه العقود هي عقد انشاء وبناء الوحدات الرئيسية وعقد انشاء وبناء الوحدات المساندة وعقد انشاء وبناء مرافق الخدمات التابعة.

وقال بورسلي أنه مثل الجانب الكويتي في التوقيع على هذه العقود معربا عن اعتزازه بالعمل مع الجانب العماني في هذا المشروع الحيوي والذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ويعزز التعاون الاقتصادي بين الكويت وسلطنة عمان.

وأكد أن (البترول العالمية) تمضي قدما في تنفيذ خطتها الاستراتيجية طويلة المدى 2040 قائلا "نحن نطمح للتعاون مع شريك أجنبي أو التحالف مع إحدى الشركات النفطية العالمية في مشاريعنا وهو ما وجدناه في شراكة شركة البترول الكويتية العالمية مع شركة النفط العمانية".

ولفت الى ان التوقيع على العقود الهندسية قد تم في العاصمة العمانية مسقط لافتا الى انه تمت ترسية العقد الأول والخاص بانشاء وبناء الوحدات الرئيسية الى تحالف تكنكاس ريونداس الاسبانية مع دايو الكورية في حين تمت ترسية العقد الثاني والخاص بانشاء وبناء الوحدات المساندة الى تحالف بتروفاك البريطانية مع سامسونج الكورية.

وافاد بان العقد الثالث الخاص بإنشاء وبناء مرافق الخدمات التابعة والتي تشمل عدد 8 خزانات لتخزين النفط الخام في ميناء رأس مركز وخط أنابيب بطول 80 كم لتوصيل النفوط من ميناء راس مركز إلى مصفاة دقم ومرافق تصدير وخزانات للمنتجات في ميناء دقم للتصدير تم ترسيته على شركة سايبم الايطالية.

وأوضح بورسلي أن مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم سوف يشيد على مساحة تقدر ب 900 هكتار وهو يتميز بموقعه الاستراتيجي المطل على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب.

ولفت الى انه وعند بدء عمليات تشغيل المصفاة ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي الخام وستعمل على إنتاج عدد من المنتجات الرئيسية بالمصفاة وهي الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال.

من جهته قال نائب الرئيس لتطوير الأعمال والمشاريع في شركة البترول الكويتية العالمية غانم العتيبي أن هذا المشروع الحيوي يشكل نقطة الانطلاقة لمشاريع كبرى في هذه المنطقة الحيوية لافتا الى انه سيكون للمهندسين الكويتيين دور فعال لتنفيذ المشروع العملاق والتدريب على عمليات التشغيل مع أشقائهم في السلطنة.

يذكر أن شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيميائية (دربك) تم إنشائها لتكون مسؤولة عن مشروع الدقم ويرأس مجلس إدارتها من الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية نبيل بورسلي.