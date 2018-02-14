صباح الخالد: تعهدات الاستثمار والتنمية للعراق وصلت الى 30 مليار دولار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:51 14/02/2018 حدث بتاريخ: 19:25 14/02/2018

اعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي اليوم الاربعاء عن تعهدات بلغت 30 مليار دولار امريكي خلال مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق.

وقال الشيخ صباح الخالد في كلمته في الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري لمؤتمر اعادة اعمار العراق ان هذا المبلغ نتج عن زخم واسع من مشاركة 76 دولة ومنظمة اقليمية ودولية 51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية اقليمية ودولية 107 منظمة محلية واقليمية ودولية من الممنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص.

واضاف "بتجمعنا وتماسكنا وشراكتنا هذه اثبتنا مجددا ايماننا العميق باسسس ومبادي السلام طريقا نحو البناء والنماء وان معاول الهدم وادوات الدمار والارهاب لن تنتصر يوما على ارادة العيش والحياة وعلى مسيرة التنمية والاعمار وسنظل جميعا اوفياء لقناعاتنا الراسخة بالمحبة والتعاون والعيش المشترك.

يذكر ان مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق انطلق الاثنين الماضي ويختتم اليوم بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الاوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.

ويهدف المؤتمر الى حشد الزخم لرفع المعاناة عن ملايين النازحين والمتضررين العراقيين من ضحايا الحرب على الارهاب فضلا عن إعادة إعمار المناطق المحررة من الارهاب والمناطق المحتاجة الى المساعدات.