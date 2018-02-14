وزارة الخدمات العامة: نعتذر للمواطنين عن توقف بعض الخدمات نتيجة عطل تم اصلاحه خلال ساعات

وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:48 14/02/2018 حدث بتاريخ: 10:48 14/02/2018

أعلنت وزارة الدولة لشؤون الخدمات (وزارة المواصلات) في بيان صحفي (امس)عن تعرض بعض خدماتها للتوقف اثر عطل فني أصاب النظام الآلي في الوزارة.

وبينت ان العطل أدى إلى توقف بعض الخدمات كنظام دفع الفواتير وخدمة التتبع الآلي للبعائث البريدية في بعض مكاتب البريد، مشيرة إلى ان موظفي قطاع نظم المعلومات قاموا فور الإبلاغ، بتتبع العطل وإصلاحه خلال ساعات قليلة.

وأشار البيان إلى ان وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري ووكيل الوزارة بالإنابة بثينة السبيعي تابتعا عن كثب جميع إجراءات الصيانة حتى تم إصلاح العطل وإعادة الخدمة للقطاعات المتوقفة بعد ساعات قليلة.

وإذ تعتذر الوزارة عن هذا العطل الطارئ، تشكر المشتركين الكرام من المواطنين والمقيمين على صبرهم وتفهمهم.