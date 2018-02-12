الجمعيات الخيرية الكويتية تتعهد بتقديم 122.5 مليون دولار لدعم الوضع الانساني في العراق

رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري الدكتور عبد الله المعتوق

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:17 12/02/2018 حدث بتاريخ: 12:31 12/02/2018

تعهدت الهيئات والجمعيات الخيرية الكويتية اليوم الاثنين بتقديم 122.5 مليون دولار خلال مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الانساني في العراق الذي ياتي ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولى لاعادة إعمار العراق.

وتعهدت الهيئة الخيرية الاسلامية بتقديم عشرة ملايين دولار ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وبيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف 35 مليون دولار وجمعية السلام الخيرية 15 مليون دولار والجمعية الكويتية للاغاثة عشرة ملايين دولار وجمعية النجاة الخيرية عشرة ملايين دولار وجمعية العون المباشر عشرة ملايين دولار وجمعية الاصلاح الكويتية عشرة ملايين دولار وجمعية احياء التراث الكويتية عشرة ملايين دولار وجمعية عبدالله النوري خمسة ملايين دولار وصندوق اعانة المرضى خمسة ملايين دولار وجمعية الهلال الاحمر الكويتي 2.5 مليون دولار.

وكان رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المستشار بالديوان الاميري الدكتور عبدالله المعتوق قد اكد ان المؤتمر تأتي في إطار سياسة منهجية ثابتة تترجم إيمان دولة الكويت قيادة وشعبا بدور العمل الانساني في ترسيخ قواعد الامن والسلم الدوليين وتخفيف معاناة ضحايا الأزمات.

وقال المعتوق في كلمة ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر إنه باستضافة هذا المحفل الإنساني الكبير تمضي دولة الكويت في حشد الجهود لتضميد جراح المنكوبين وتقدم نموذجا رائدا للعالم في إغاثة المتضررين العراقيين من جراء النزاعات المسلحة اتساقا وانسجاما مع مبادئها وقيمها الانسانية والاخلاقية الثابتة والأصيلة التي دأبت عليها منذ القدم.

واعرب عن تطلع الهيئة مع شركائها الى ان يكون هذا المؤتمر منصة إنسانية فاعلة من أجل تفعيل وتضافر جهود المنظمات الانسانية للاطلاع على الوضع الانساني في العراق وتعزيز الشراكات الانسانية والاعلان عن البرامج المأمولة في دعم الوضع الانساني بالمناطق العراقية المتضررة والعمل على بناء قدرات المتضررين.

ويعقد مؤتمر المنظمات غير الحكومية بالتزامن مع مؤتمر الكويتي الدولي لاعادة إعمار العراق الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم وحتى ال14 من فبراير الحالي بهدف حشد الدعم الدولي لخطط اعادة اعمار العراق.