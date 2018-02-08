السكنية: تحديد قسيمة جنوب صباح الأحمد بـ 400 متر لتوفير 25 ألف وحدة سكنية

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:28 08/02/2018 حدث بتاريخ: 19:29 08/02/2018

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الخميس، عن تحديد مساحة قسائم مدينة جنوب صباح الأحمد بـ 400 متر مربع لتوفير 25 الف وحدة سكنية.

وقالت المؤسسة في بيان لـ "كونا"، إن مجلس إدارة المؤسسة ناقش خلال اجتماعه، مساء امس الاربعاء، مواضيع عدة منها تحديد مساحة القسائم السكنية في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد الإسكاني وفق ما ورد بتقرير المستشار العالمي المعني بالدراسات الفنية والاقتصادية والتخطيط العام والتفصيلي للمدينة بشأن تحديد مساحة القسائم.

واضافت المؤسسة أن مجلس الإدارة استعرض الخيارات المتاحة في تحديد مساحة القسيمة، إذ بين تقرير المستشار العالمي أن توفير 25 ألف وحدة سكنية يتطلب تحديد مساحة القسيمة بـ 400 متر مربع، مبينة انه اذا تم تحديد المساحة بـ 600 متر مربع فإن عدد القسائم المتاحة للتوزيع سيتراجع الى 15 ألف وحدة سكنية.

وبينت أن مجلس الإدارة أقر تحديد المساحة بـ 400 متر مربع للقسيمة وذلك حرصا على توفير عدد أكبر من القسائم السكنية، لا سيما أن تغيير المساحة من شأنه الاضرار بعشرة آلاف أسرة كويتية تنتظر الحصول على حق الرعاية السكنية ويؤخر من موعد تسلمها السكن.