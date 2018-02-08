الداخلية: 30 مايو القادم آخر موعد لتقديم طلبات تجديد الجواز الالكتروني

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:44 08/02/2018 حدث بتاريخ: 17:44 08/02/2018

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن أخر موعد لتجديد الجواز الإلكتروني يوم 4/3 /2018 على أن تسدد غرامة (200) دينار بعد هذا التاريخ.

وأوضحت الإدارة أن تاريخ انتهاء استقبال طلبات التجديد يوم الاربعاء الموافق 30/5/2018، ولا توجد غرامة مالية.

ودعت المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء المدة بوقت كاف ويمكنهم الحصول على الموعد من خلال موقع وزارة الداخلية لتقديم طلبات التجديد.