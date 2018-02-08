الداخلية: 30 مايو القادم آخر موعد لتقديم طلبات تجديد الجواز الالكتروني
نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن أخر موعد لتجديد الجواز الإلكتروني يوم 4/3 /2018 على أن تسدد غرامة (200) دينار بعد هذا التاريخ.
وأوضحت الإدارة أن تاريخ انتهاء استقبال طلبات التجديد يوم الاربعاء الموافق 30/5/2018، ولا توجد غرامة مالية.
ودعت المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء المدة بوقت كاف ويمكنهم الحصول على الموعد من خلال موقع وزارة الداخلية لتقديم طلبات التجديد.