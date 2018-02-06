جريدة الجريدة: اعتداء غير مسبوق على الصحافة الكويتية من داخل مجلس الأمة

جريدة الجريدة

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:54 06/02/2018 حدث بتاريخ: 19:01 06/02/2018

أصدرت جريدة "الجريدة" بيانا حول حادث الاعتداء على محررها الزميل علي الصنيدح في مجلس الأمة اليوم، وهذا نصه:

اعتداء غير مسبوق تعرضت له الصحافة الكويتية أمس من داخل المؤسسة التشريعية، تلك المؤسسة التي يفترض فيها أن تمثل وجه الدستور ومبادئ الديمقراطية والحريات، إذ اعتدى الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت بالضرب على الزميل علي الصنيدح العجمي، أثناء أدائه مهامه الصحافية.

ويعكس فعل اللواء الوقيت، المرفوض والمستنكر، الوجه الآخر للعقلية العسكرية التي لا تضع اعتباراً لأبسط المبادئ الدستورية، وفهم معنى الحريات الصحافية، وبناء على تلك العقلية حوّل المجلس إلى ثكنة عسكرية، واستبدل الحوار بالاعتداء الجسدي، وجعل منهجه في التعامل مع الصحافيين ودورهم المهني، الصراخ والإهانة والأوامر كأنهم عسكر.

حرصت "الجريدة"، منذ عددها الأول، على أن تقف مدافعة عن الحريات العامة والخاصة، ولاسيما الصحافية، متمسكة بالنهج الوطني والدستوري، كمرآة عاكسة لأوضاع المجتمع ومؤسسات الدولة، وها هي اليوم تكشف الوجه القبيح لفعل أقبح يتمثل في الاعتداء على أحد محرريها.

وفي مواجهة هذه السلوكيات الشاذة، وانتصاراً لكرامة "الجريدة" ومحرريها، وحفاظاً على ما تبقى من الحريات الصحافية، فإنها تعلن تعليق تغطيتها كل أعمال مجلس الأمة، لعلها بذلك تقرع آخر أجراس الحفاظ على الحريات واحترام عمل الصحافيين.