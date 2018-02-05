أمير البلاد يفتتح مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي بمنطقة الشعب البحري

أمير البلاد وولي العهد يحضران حفل افتتاح مركز عبدالله السالم الثقافي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:01 05/02/2018 حدث بتاريخ: 19:01 05/02/2018

تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم مساء اليوم حفل افتتاح مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي وذلك بمنطقة الشعب البحري.

وقد وصل سموه الى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحق وأعضاء اللجنة المنظمة.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله الجابر والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح وعدد من الشيوخ ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزراء الثقافة والاعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوزراء والمستشارون وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.

هذا وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى وزير شؤون الديوان الأميري كلمة (مرفق نص الكلمة).

ثم تم عرض فيلم وثائقي عن مرافق مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي المختلفة بعدها تم تقديم لوحات فنية متنوعة.

كما تم تقديم هدية تذكارية لسمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد من قبل رئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحق بهذه المناسبة وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.