مجلس الوزراء: اقرار مشروع قانون حظر تعارض المصالح ورفعه لمجلس الأمة

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يترأس الجلسة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:41 05/02/2018 حدث بتاريخ: 18:42 05/02/2018

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

هنأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية هند الصبيح على قرار مجلس الأمة في جلسته الخاصة المنعقدة بتاريخ 31/1/2018 بتجديد الثقة المستحقة بها، حيث أعربت معاليها عن عظيم الشكر والاعتزاز لثقة مجلس الأمة الموقر، مقدرة ما حظيت به من دعم ومساندة من سمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانها الوزراء وكل من آزرها، مؤكدة على بذل مزيداً من الجهد للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين .

كما نوه مجلس الوزراء بأجواء الحرية والديمقراطية التي اتسمت بها مداولات الجلسة، مؤكداً التزام الحكومة وإيمانها الراسخ بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارة وزير خارجية جمهورية اليمن الشقيقة عبد الملك المخلافي مؤخراً للبلاد، حيث تم خلال هذه الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، كما تم مناقشة آخر التطورات على الساحة اليمنية، والجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، والتخفيف عن معاناة الشعب اليمني الشقيق، إضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية والاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اللذين عقدا في القاهرة مؤخراً، بهدف مناقشة آخر التطورات الخاصة بمدينة القدس، وقد تم إقرار خطة إعلامية لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس.

وبناء على ما تم عرضه من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف، فقد وافق مجلس الوزراء على تعويض المتضررين من العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28/4/2008 وحتى 31/12/2009، وفقاً للآلية والضوابط المعتمدة بالجهات العسكرية بشرط ألا يتم صرف مبالغ التعويض إلا بعد التأكد من استحقاقها.

كما اعتمد مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون القانونية حول مشروعي قانون في شأن نظام السجل العيني المتعلق بتسجيل العقار، ومشروع قانون في شأن حظر تعارض المصالح، وقرر المجلس رفعهما لسمو الأمير ، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

وتدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وقرر المجلس الموافقة على اعتماد الاستراتيجية، وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المعنية.

ثم اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .

وقرر المجلس رفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لإحالتهما لمجلس الأمة .

وأعتمد أيضاً المجلس مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية، بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمذكرات المتبادلة بين الطرفين في هذا الشأن، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية، وقرر المجلس رفع مشروعي المرسومين لسمو الأمير.

ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب المجلس عن عميق الأسف إزاء الحادث الناجم عن تصادم قطارين في ولاية ساوث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مؤكداً تعاطفه مع ضحايا هذا الحادث المأساوي.