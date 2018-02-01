الداخلية: تشكيل لجنة لدراسة ملفات ذوي الشهداء الذين لم يحصلوا على الجنسية واستقبال طلباتهم الاسبوع المقبل

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:42 01/02/2018 حدث بتاريخ: 14:42 01/02/2018

تفعيلاً لتوجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريــق .م الشيخ / خالد الجراح الصباح بتشكيل لجنة لدراسة ملفات ذوي الشهداء الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية.

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن لجنة دراسة ملفات ذوي الشهداء الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية أعلنت عن استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الاحد الموافق 4/2/2018 من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة مساءً، ولمدة اسبوعين ، وذلك في مقر إدارة الجنسية الكويتية بمنطقة الضجيج (قسم الاستقبال) وعلى المتقدمين بطلباتهم احضار كافة المستندات الخاصة بهم .