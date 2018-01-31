الوزيرة الصبيح: أهم مكاسب الاستجواب عرض جميع الانجازات التي قام بها جميع الموظفين

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:30 31/01/2018 حدث بتاريخ: 12:30 31/01/2018

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اليوم الأربعاء انها ستسير على درب الإصلاح وستعمل على تصحيح كل الأخطاء والاختلالات في الجهات الحكومة التي تشرف عليها.

وقالت الصبيح في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الجلسة الخاصة التي انتهت برفض طلب طرح الثقة بها "نحن بشر قد نخطئ لكن أؤكد اننا ممن يعترف بأخطائه ونصلح الاعوجاج".

وأضافت "نؤكد اننا في دولة مؤسسات وان المؤسسات التي نشرف على إدارتها ستسير في تسهيل جميع الأعمال وتقديم أفضل الخدمات لمتلقي هذه الخدمات ابتداء من الوزير إلى الموظف".

كما أكدت ان القادم أفضل بتطبيق القانون ودرء الفساد وتقديم أفضل الخدمات "وسيكون شعارنا مؤسسة الأشخاص وليس شخصنة المؤسسات".

وأوضحت انه من أهم مكاسب الاستجواب هو "عرض جميع الإنجازات التي قام بها جميع الموظفين بالجهات التابعة لنا إضافة إلى التعرف على مواطن الخلل اذ وصلت إلينا بعض الملاحظات التي لم تصلنا من قبل والمفترض علينا الآن إصلاحها".

واضافت "سنعمل يدا بيد مع كل المراجعين للجهات الحكومة التابعة لي من أجل تقديم أفضل الخدمات وتطويرها وسأضاعف عملي وجهودي والقادم أفضل بإذن الله".

وأعربت عن الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة للاصلاح ودرء الفساء وخدمة المواطنين.

وتوجهت بالشكر إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على توجيهاته ودعمه في كل لقاء يجمعها به.

وتقدمت بالشكر إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي شدد دائما في كل جلسة لمجلس الوزراء على محاسبة المقصر والإصلاح ودرء الفساد وخدمة المواطنين والتسهيل عليهم.

كما أعربت عن الشكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري على إدارتهما "الممتازة" لجلستي الاستجواب وطرح الثقة وجميع النواب ممن صوتوا مع أو ضد طرح الثقة بها على كل ما قدموه.