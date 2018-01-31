مؤسسة البترول الكويتية تستهدف وصول طاقة إنتاج النفط إلى 4.75 مليون ب/ي بحلول 2040

نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:22 31/01/2018 حدث بتاريخ: 10:31 31/01/2018

قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اليوم الأربعاء إن بلاده تستهدف الوصول بطاقة إنتاج النفط الخام إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040.

أضاف في كلمة أمام منتدى استراتيجية الطاقة المنعقد في الكويت اليوم أن بلاده تخطط لزيادة طاقة التكرير بالمصافي المحلية إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2035.

وقال العدساني إن مؤسسة البترول الكويتية ستنفق 114 مليار دولار على المشاريع النفطية في السنوات الخمس المقبلة ثم ستنفق بعد ذلك 394 مليار دولار حتى عام 2040.

وأشار إلى أن الكويت تستهدف إنتاج 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي غير المصاحب بحلول أبريل 2018 ومليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2023 و2.5 مليار قدم مكعبة بحلول 2040.